В Україні може здорожчати алкоголь: вартість яких напоїв зросте і на скільки

В Україні з 1 січня 2022 року набуває чинності закон, який передбачає підвищення деяких податків. У зв’язку зі зростанням акцизів може здорожчати алкоголь.

Згідно з законом, акцизи на спирт у алкогольних напоях, фактична міцність яких вище 22% об’ємних одиниць етилового спирту, збільшуються до 133,31 грн за 1 л 100-відсоткового спирту.

Крім того, документ передбачає, що зміниться норма щодо акцизу на пиво, яке оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво.

Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності. Це призведе до того, що пиво міцністю до 4% може здешевшати, а пиво міцністю понад 8% – здорожчати.

Зазвичай, новорічне застілля не минає без алкоголю, який кожен обирає на свій смак. Однак із алкоголем у новорічну ніч треба бути обережним і не зловживати ним, аби не спровокувати отруєння.

Попри всі стереотипи, немає безпечної дози алкоголю. Головне – обирати якісний. Чим менше там домішок та технічної обробки, тим краще.

Як пити алкоголь на Новий рік і що потрібно знати – читайте у нашому матеріалі.