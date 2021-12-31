Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного обеспечения военнослужащих.

Это предусмотрено указом №688/2021 О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины, который глава государства подписал 30 декабря.

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

До 30 июня 2022 года правительство должно также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих.

Для этого представители Кабмина должны учесть лучший опыт ведущих иностранных государств.