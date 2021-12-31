Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать систему обеспечения военных

Татьяна Забожко редактор ленты
зеленський закон

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного обеспечения военнослужащих.

Это предусмотрено указом №688/2021 О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины, который глава государства подписал 30 декабря.

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

До 30 июня 2022 года правительство должно также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих.

Для этого представители Кабмина должны учесть лучший опыт ведущих иностранных государств.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка