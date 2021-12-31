Президент України Володимир Зеленський доручив уряду вдосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців.

Це передбачено указом №688/2021 Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України, який глава держави підписав 30 грудня.

Згідно з документом, Кабмін має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

До 30 червня 2022 року уряд повинен також внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців.

Для цього представники Кабміну мають врахувати найкращий досвід провідних іноземних держав.