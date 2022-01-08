Президент України Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати введення санкцій проти газопроводу Північний потік-2. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Президент від імені України закликав сенаторів не допустити запуск газопроводу.

– Дякую сенаторам Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського Північного потоку-2. Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи, – зазначив Володимир Зеленський.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». ???????? просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

У листопаді 2021 року Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет Сполучених Штатів поправки щодо протидії запуску Північного потоку-2 та закликав Сенат підтримати її.

Раніше голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що у разі нового витка агресії Росії проти України запуск Північного потоку-2 може бути переглянуто.