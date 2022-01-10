Россия не имеет права выдвигать к НАТО свои требования по гарантиям безопасности, пока ее войска не отошли от границ Украины.

Об этом сегодня заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Брифинг прошел перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

– Требования России к союзникам не могут считаться переговорной позицией. Агрессор не имеет права выдвигать требования до того момента, пока российские танки не отойдут от украинских границ, — подчеркнула Стефанишина.

Она обратила внимание на тот факт, что Россия пытается навязать свою повестку дня, угрожая новой войной, вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров и продвигаться путем мирного урегулирования (через Нормандский и Минский форматы).

Стефанишина уточнила, что требования Москвы подрывают базовый принцип существования демократических стран, а также принципы Альянса. Вице-премьер добавила, что Москву нужно принудить к деэскалации ситуации.

– Мы все осознаем угрозу, каковой является военное наращивание возле Украины. Россия накопит достаточно войск, чтобы начать дополнительное полномасштабное вторжение в Украину. А потому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это, — заявила Стефанишина, добавив, что именно этот вопрос будет темой сегодняшних переговоров в Брюсселе.

По словам вице-премьера, Украина также поддерживает необходимость сохранять открытыми дипломатические каналы общения с РФ, если это поможет предотвратить агрессию.

Стефанишина отметила, что Украина имеет суверенное право выбирать, к каким альянсам присоединяться для обеспечения собственной безопасности.

– Евроатлантическая интеграция закреплена в нашей Конституции и поддерживается большинством украинцев. Это не предмет переговоров или разменная монета, – напомнила она.

В связи с этим вице-премьер выразила надежду, что обязательства НАТО в рамках политики “открытых дверей” не будут пересмотрены.

Сегодня во время брифинга генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не пойдет ни на какие компромиссы по членству Украины. Тем самым он фактически отверг требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, предусматривающим запрет на вступление нашего государства в НАТО.

В среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО, которое созвали после выдвижения Москвой требований по “гарантиям безопасности”.

Источник: НАТО

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции