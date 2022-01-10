Росія не має права висувати до НАТО свої вимоги щодо гарантій безпеки, доки її війська не відійшли від кордонів України.

Про це сьогодні заявила на брифінгу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Брифінг відбувся перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

– Вимоги Росії до союзників не можуть вважатися переговорною позицією. Агресор не має права висувати вимоги до того моменту, поки російські танки не відійдуть від українських кордонів, – наголосила Стефанішина.

Вона звернула увагу на той факт, що Росія намагається нав’язати власний порядок денний, погрожуючи новою війною, замість того, щоб повернутися за стіл переговорів та просуватися шляхом мирного врегулювання (через Нормандський та Мінський формати).

Стефанішина уточнила, що вимоги Москви підривають базовий принцип існування демократичних країн, а також принципи Альянсу. Віцепрем’єр додала, що Москву потрібно змусити до деескалації ситуації.

– Ми всі усвідомлюємо загрозу, якою є військове нарощування біля України. Росія нагромадить достатньо військ, щоб розпочати додаткове повномасштабне вторгнення в Україну. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти цьому, – заявила Стефанішина, додавши, що саме це питання буде темою сьогоднішніх перемовин у Брюсселі.

За словами віцепрем’єра, Україна також підтримує необхідність зберігати відкритими дипломатичні канали спілкування з РФ, якщо це допоможе запобігти агресії.

Стефанішина зазначила, що Україна має суверенне право обирати, до яких альянсів приєднуватися для гарантування власної безпеки.

– Євроатлантична інтеграція закріплена в нашій Конституції та підтримується більшістю українців. Це не предмет переговорів чи розмінна монета, – нагадала вона.

У зв’язку з цим віцепрем’єр висловила сподівання, що зобов’язання НАТО в рамках політики “відкритих дверей” не будуть переглянуті.

Сьогодні під час брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на жодні компроміси щодо членства України. Тим самим він фактично відкинув вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки, які передбачають заборону на вступ нашої держави до НАТО.

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, яке скликали після висунення Москвою вимог щодо “гарантій безпеки”.

Джерело: НАТО

Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції