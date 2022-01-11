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Факты / Украина / Политика

В случае нападения РФ военные будут защищать Украину до последней капли крови — Залужный

Юля Захарченко редактор ленты
Валерій Залужний

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что правительство внимательно следит за передвижениями и действиями российских военных возле наших границ.

В случае нападения РФ украинские бойцы готовы защищать государство до последней капли крови, выразил уверенность член Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужный.

— У меня есть родина, которую я должен защищать. У нас есть Вооруженные силы, которые должны быть готовы защищать нашу страну. Мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать свою землю до последней капли крови, – убежден генерал-лейтенант.

По мнению главнокомандующего ВСУ, его миссия состоит в том, чтобы подготовить Вооруженные силы для защиты государства.

— У меня нет иллюзий. Не жду подарка от Бога. Я боролся и готовил Вооруженные силы, — подчеркнул он.

Залужный напомнил, что украинские военные сдерживают российскую агрессию на Донбассе уже около восьми лет. Главнокомандующий ВСУ убежден, что наши защитники готовы защищать государство до последнего.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

Источник: Sky News

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