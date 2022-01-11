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У разі нападу РФ військові захищатимуть Україну до останньої краплі крові – Залужний

Юля Захарченко редакторка стрічки
Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що уряд уважно стежить за пересуваннями та діями російських військових біля наших кордонів.

У разі нападу РФ українські бійці готові боронити державу до останньої каплі крові, висловив впевненість член Ради національної безпеки і оборони України Залужний.

– У мене є батьківщина, яку я маю захищати. У нас є Збройні сили, які повинні бути готовими захищати нашу країну. Ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові, – попередив генерал-лейтенант.

На думку головнокомандувача ЗСУ, його місія полягає у тому, щоб підготувати Збройні сили для захисту держави.

– Я не маю жодних ілюзій. Не чекаю подарунку від Бога. Я боровся та готував Збройні сили, – наголосив він.

Залужний нагадав, що українські військові стримують російську агресію на Донбасі вже близько восьми років. Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що наші захисники готові обороняти державу до останнього.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело: Sky News

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