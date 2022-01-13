Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, 17 января.

Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

18 января Бербок якобы должна прилететь в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщали российские СМИ.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители нормандского формата в ближайшее время планируют провести новую встречу, однако не уточнил, на каком уровне состоятся переговоры.

— Мы очень рады, что представители всех четырех сторон скоро соберутся и возобновят подготовительные переговоры, — сказал Шольц журналистам в Берлине.

По его словам, Германия и Франция пробуют реанимировать переговоры в рамках нормандского формата. Шольц считает необходимым использовать все возможные каналы переговоров с Россией с целью обеспечения “общей безопасности и территориального суверенитета” государств в Европе.

Переговоры по урегулированию на Донбассе в нормандском формате ведут Украина, Германия, Франция и РФ.