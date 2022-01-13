Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок, 17 січня.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
18 січня Бербок нібито має прилетіти до Москви для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляли російські ЗМІ.
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що представники нормандського формату найближчим часом планують провести нову зустріч, проте, не уточнивши, на якому рівні відбудуться переговори.
– Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори, – сказав Шольц журналістам у Берліні.
За його словами, Німеччина та Франція намагаються реанімувати переговори у межах нормандського формату. Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів з Росією з метою забезпечення “спільної безпеки та територіального суверенітету” держав у Європі.
Переговори щодо врегулювання на Донбасі у нормандському форматі ведуть Україна, Німеччина, Франція та РФ.