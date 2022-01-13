Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок, 17 січня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

18 січня Бербок нібито має прилетіти до Москви для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляли російські ЗМІ.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що представники нормандського формату найближчим часом планують провести нову зустріч, проте, не уточнивши, на якому рівні відбудуться переговори.

– Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори, – сказав Шольц журналістам у Берліні.

За його словами, Німеччина та Франція намагаються реанімувати переговори у межах нормандського формату. Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів з Росією з метою забезпечення “спільної безпеки та територіального суверенітету” держав у Європі.

Переговори щодо врегулювання на Донбасі у нормандському форматі ведуть Україна, Німеччина, Франція та РФ.