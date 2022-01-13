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Факты / Мир

Шольц анонсировал встречу нормандской четверки

Анастасия Гевко редактор ленты
Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что в ближайшее время пройдет встреча нормандской четверки.

При этом точную дату он не назвал.

Олаф Шольц также отметил важность переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.

По словам немецкого канцлера, Германия приветствовала то, что вскоре пройдет встреча представителей Нормандского формата.

Шольц анонсировал подготовительные переговоры накануне этой встречи.

– Мы стараемся также активизировать нормандский формат. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат, – заявил канцлер ФРГ.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Getty Images

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