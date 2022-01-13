Шольц анонсировал встречу нормандской четверки

Канцлер Германии Олаф Шольц во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что в ближайшее время пройдет встреча нормандской четверки.
При этом точную дату он не назвал.
Олаф Шольц также отметил важность переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.
По словам немецкого канцлера, Германия приветствовала то, что вскоре пройдет встреча представителей Нормандского формата.
Шольц анонсировал подготовительные переговоры накануне этой встречи.
– Мы стараемся также активизировать нормандский формат. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат, – заявил канцлер ФРГ.