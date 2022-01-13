Право РФ на безпеку не скасовує ті ж права інших країн – Україна в ОБСЄ

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що право Росії на безпеку не скасовує тих самих прав інших держав.

Він повідомив, що Україна підтримує ініціативу чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Польщі Збігнева Рау щодо активізації нового обговорення європейської безпеки.

Цимбалюк наголосив, що таке обговорення має бути на основі фундаментальних принципів ОБСЄ – а не шляхом їхнього перегляду.

У зв’язку з цим постпред зазначив, що Гельсінський декалог містить усі необхідні гарантії для процвітаючої та мирної Європи.

– Ми також переконані, що якщо процес буде зосереджений на прозорості військової діяльності та заходах зміцнення довіри, то це найкраще відповідало б досвіду ОБСЄ і могло б зробити істотний внесок у покращення існуючої ситуації. За столом також слід обговорювати загрози безпеці невоєнного характеру, включаючи зростаючу кількість кібератак, – сказав Євген Цимбалюк.

Він додав, що найкращою гарантією безпеки в Європі стало б припинення російської військової агресії, а також тимчасової окупації Кримського півострова та Донбасу.

– Росія має вивести свої війська з території України та перестати втручатися у наші внутрішні справи, – заявив Цимбалюк.

Він також підкреслив, що РФ у своєму виступі в рамках засідання ОБСЄ “активізувала свої зусилля, щоб поставити під сумнів фундаментальні принципи ОБСЄ, включаючи недоторканність кордонів і суверенне право кожної держави-учасниці вільно обирати своє майбутнє та заходи безпеки”.

У зв’язку з цим постпред нагадав Росії про зобов’язання, які вона взяла на себе в Стамбульській Хартії європейської безпеки – про те, що кожна держава-учасниця має рівні права на безпеку та вільний вибір або зміну своїх механізмів безпеки, у тому числі щодо альянсів.

– Росія не може стверджувати, що її право на безпеку скасовує такі самі права інших держав-учасниць. Той факт, що Росія оточила себе поясом конфліктів, саме собою є відповіддю на те, що є ключовою проблемою, яку необхідно вирішувати з точки зору забезпечення всеосяжної безпеки, – резюмував Євген Цимбалюк.

Фото: МЗС