Зеленский после встречи с Блинкеном: Уверен, никаких решений об Украине без Украины не будет

В среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

– Завершили переговоры с Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет, – написал Зеленский у себя в Twitter.

Госсекретарь США, в свою очередь, рассказал о том, что его визит в Украину связан с просьбой президента Джо Байдена и призван подтвердить поддержку украинцев со стороны США.

– Сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и ни от кого другого – решить свое будущее и будущее этой страны, – заявил Блинкен.

Он уточнил, что скопление почти 100 тыс. российских войск у украинских границ – “беспрецедентная угроза” Украине.

Энтони Блинкен сказал, что Байден хотел, чтобы госсекретарь обсудил с Зеленским прошедшую неделю интенсивной дипломатии, а также – проконсультировался о следующих шагах, включая встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 21 января.

– Мы четко выразили преференцию тому, чтобы найти дипломатическое разрешение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации… Мы делаем все, что мы можем сделать по этому поводу. Кроме того, мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые будут не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира, – пояснил госсекретарь.

Он подчеркнул, что после сегодняшних встреч будет консультироваться в Берлине с европейскими партнерами.

Это, по его словам, должно обеспечить, чтобы Запад “говорил одним голосом” и выступал с одной позиции против Москвы.

– Цель России – посеять раскол между нашими странами, мы не можем позволить им это сделать… Мы должны с вами действовать сообща, продолжить наше единство и усилить его, – сказал Блинкен.

Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Украину 18 января и должен пробыть тут до 20 января.

19 января после переговоров с президентом Зеленским он должен также поговорить с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Источник: Владимир Зеленский, Интерфакс-Украина

Фото: Владимир Зеленский