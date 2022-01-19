Украина рассчитывает на единый пакет санкций против России от США и ЕС — Кулеба

Украина надеется, что США и Евросоюзу удастся договориться о едином пакете санкций против России.

Об этом на совместном брифинге с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, Россия должна каждый день получать очень четкие сигналы, что санкции против нее вполне реальны.

– Наше главное ожидание от США, от наших европейских партнеров, чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены в отношении РФ. Мы понимаем, что продолжаются переговоры, и мы сегодня обсуждали это с Энтони Блинкеном. Он рассказал мне о прогрессе в этом вопросе. Но РФ должна каждый день получать очень четкие сигналы, что санкции реальны, а не только угрозы о прогрессе в переговорах между США и ЕС о сведении санкций в единый пакет, — объяснил он.

Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в случае обострения агрессии против Украины России грозят масштабные санкции.

А на днях стало известно, что Америка и Евросоюз обсуждают новые целевые экономические санкции против банков Российской Федерации. По информации иностранных СМИ, разговоры о возможном отключении России от Swift продолжаются уже в течение нескольких недель.