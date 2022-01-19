Україна продовжує приймати з офіційними візитами своїх міжнародних партнерів. Тиждень розпочався з приїзду до Києва міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

А 19 січня з офіційним візитом Україну відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, з яким і провів спільний брифінг.

Під час виступу держсекретар зробив низку важливих заяв, які передусім стосувалися загрози посилення агресії з боку Росії.

На яких питаннях зосередився Ентоні Блінкен під час пресконференції і чому його візит до України важливий – читайте у матеріалі.

Головні тези

Ентоні Блінкен розповів, що його візит до України пов’язаний із проханням президента США Джо Байдена та покликаний підтвердити підтримку українців з боку Штатів.

Він заявив, що у 2022 році США нададуть допомогу Україні у розмірі $300 млн. Крім того, вони продовжать підтримувати Україну, щоб вирішити економічні виклики, з якими наша держава стикається через дестабілізацію з боку Росії.

– Ми продовжимо підтримку, яка передбачає оборонну допомогу та допомогу з безпеки. Така підтримка надається від обох партій США. Це сигнал від Конгресу США, що ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну в 2022 році та виділимо додаткові $300 млн, – запевнив Ентоні Блінкен.

Також він заявив, що США готові надати Україні більше безпекової допомоги і зброї у разі вторгнення Росії. Держсекретар запевняє, що Сполучені Штати та союзники діятимуть скоординовано та цілеспрямовано, щоб РФ відчула наслідки, якщо наважиться на загострення ситуації.

– Ми дуже інтенсивно працюємо як в уряді США, так і координуємо свої дії з нашими союзниками та партнерами в ЄС, щоб разом розробити великий пакет санкцій. Ми говоримо, що Росія матиме великі наслідки, якщо вона вдасться до подальшої агресії проти України, – наголосив держсекретар.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на єдиний пакет санкцій проти Росії від США та ЄС.

Кулеба переконаний: РФ повинна щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що санкції проти неї цілком реальні. На його думку, погроз щодо прогресу в переговорах між США та ЄС щодо зведення санкцій у єдиний пакет тут недостатньо.

Фото: МЗС України

Згадав Ентоні Блінкен і про Мінські домовленості, зазначивши, що не бачить сенсу у тому, щоб їх переглядати. На думку держсекретаря США, у документі прописані дуже чіткі кроки з врегулювання ситуації на Донбасі.

Він наголосив, що багато з них Україна вже втілила в життя, і зауважив, що Росія практично нічого не зробила з того, що передбачають ці домовленості.

Дмитро Кулеба підтримав позицію свого колеги і додав, що у збройного конфлікту, який Росія розв’язала проти України, є лише одне вирішення – шлях дипломатії.

Тому, якщо Кремль дійсно хоче політичного врегулювання, то повинен продовжити переговори з США, НАТО та країнами-учасницями Нормандського формату.

– Усі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання суперечностей. І в цього конфлікту є лише одне рішення – дипломатичне… Цей конфлікт буде вирішено лише тоді, коли останній російський солдат залишить ОРДЛО та АР Крим і місто Севастополь, – вважає український дипломат.

Зі свого боку Ентоні Блінкен пообіцяв інформувати Україну про результати його зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, яка відбудеться у Женеві 21 січня.

А президент Володимир Зеленський відразу заявив про впевненість у тому, що жодного рішення про Україну без України не буде.

Чому візит Блінкена до України важливий

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV пояснив: подібні візити партнерів України до Києва і обговорення можливого загострення ситуації з боку Російської Федерації на міжнародному рівні є свідченням активної дипломатичної роботи щодо стримування і недопущення російської агресії.

– Ця робота триває і через попередження росіян (як публічно, так і непублічно), і через підтримку високого рівня переговорів з Росією, що є одним зі способів стримування росіян від агресивних дій. З іншого боку, візити до Києва таких високих представників дипломатії впливових західних країн – це свідчення солідарності з Україною, і сигнал про те, що Україну підтримуватимуть у разі агресії РФ, – переконаний Фесенко.

Політолог звернув увагу і на конкретні прояви такої підтримки, зокрема на виділення додаткової допомоги Україні з боку США та надання Великою Британією партії протитанкового озброєння.

Володимир Фесенко додав, що під час подібних візитів обговорюються ще й питання координації. Це стосується не лише переговорів з Росією, але й спільних дій у разі, якщо відбудеться загострення агресії.

Загалом сам візит Ентоні Блінкена та інших дипломатів до України політолог назвав інструментом солідарності та переговорного процесу, і наголосив, що така висока дипломатична активність спрямована на намагання стримати агресивні дії Кремля.