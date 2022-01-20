Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія не зупиниться на вимогах “гарантій безпеки” про невступ України до НАТО, а вимагатиме нерозширення НАТО загалом. Про це він сказав під час інтерв’ю BBC.

— Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І, можливо, наступною метою буде Берлінська стіна, яку було повалено. І ми можемо отримати нові кремлівські плани про східний та західний Берлін, – сказав Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що Кремль підвищуватиме ставки у майбутньому.

— Цивілізований світ все ще грає в шахи з росіянами, але росіяни грають у покер, – зазначив він.

Міністр оборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. За його словами, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до масштабного російського вторгнення на українську територію.

15 січня заступниця заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.