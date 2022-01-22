Наш успіх та сила у єдності: Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Соборності України.

Глава держави заявив, що 22 січня для українців – це річниця втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри у краще майбутнє.

Також Володимир Зеленський озвучив запитання, чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і що потрібно робити, аби цей відлік більше ніколи не переривався.

– Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас, – зауважив політик.

Збереження незалежності та соборності України Володимир Зеленський назвав обов’язком перед майбутніми поколіннями українців.

День Соборності України

Щороку 22 січня День Соборності відзначають в усіх містах України. У 2022 році ми святкуємо вже 103-річчя з дня підписання Акту Злуки.

Більше століття тому відбулося урочисте проголошенню Акту Злуки, який підписали представники УНР (Української Народної Республіки) та ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки).