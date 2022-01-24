РФ стремится расшатать ситуацию в Украине и у нее это получается – Данилов

Главной задачей Российской Федерации в противостоянии с Украиной является дестабилизация нашей страны и расшатывание внутренней ситуации.

Такое мнение в одном из интервью выразил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, на данный момент Кремль справляется с поставленной задачей.

Данилов отметил, что эскалация на украинских границах не являлась новостью для Киева, поскольку разведка уже долгое время наблюдает за скоплением там российских войск.

— Мы понимаем планы и намерения РФ, нам кричать здесь не надо. Нам нужны покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся. Наша задача – в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина готова к началу активных действий со стороны России.

— Будут ли они их предпринимать? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не нужно делать какие-то акценты. Мы это понимаем, мы это осознаем, — резюмировал он.

Напомним, ранее Данилов после заседания СНБО заявил, что у украинцев нет повода для паники из-за скопления российских войск на границах, поскольку Вооруженные силы Украины готовы в любой момент дать отпор агрессору.

Он признал, что ситуация сейчас сложная, однако подчеркнул, что была сложной, начиная с 2014 года.

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день подтверждения возможности наступления на Украину со стороны РФ – нет.