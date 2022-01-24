РФ прагне розхитати ситуацію в Україні і у неї це виходить – Данілов

Головним завданням Російської Федерації у протистоянні з Україною є дестабілізація нашої країни та розхитування внутрішньої ситуації.

Таку думку в одному із інтерв’ю висловив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, наразі Кремль справляється з поставленим завданням.

Данілов зазначив, що ескалація на українських кордонах не була новиною для Києва, оскільки розвідка вже тривалий час спостерігає скупчення там російських військ.

– Ми розуміємо плани та наміри РФ, нам кричати тут не треба. Нам потрібні спокій, виваженість, кожен має займатися своєю справою, чим ми й займаємось. Наше завдання – у спокійній виваженій обстановці робити свою справу, – наголосив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна готова до початку активних дій із боку Росії.

– Чи будуть вони їх робити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього йде і тут не треба робити якихось акцентів. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо, – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Данилов після засідання РНБО заявив, що українці не мають приводу для паніки через скупчення російських військ на кордонах, оскільки Збройні сили України готові будь-якої миті дати відсіч агресору.

Він визнав, що ситуація зараз складна, проте наголосив, що була складною, починаючи з 2014 року.

За словами секретаря РНБО, сьогодні підтвердження можливості наступу на Україну з боку РФ – ні.