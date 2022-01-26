Это оскорбление всего народа: посла Хорватии вызвали в МИД Украины

Посол Хорватии Аница Джамич была вызвана в министерство иностранных дел Украины после заявлений президента страны Зорана Милановича.

Ранее Миланович назвал Украину наиболее коррумпированной страной Европы, события Революции Достоинства – государственным переворотом, а также заявил, что нашей стране не место в Североатлантическом альянсе.

Джамич была выражена позиция о категорической неприемлемости подобных заявлений, поскольку утверждения президента Хорватии о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины.

Кроме того, официальный Киев также глубоко разочарован высказываниями хорватского лидера о возможности вступления Украины в НАТО и неуместности помощи украинскому государству на фоне агрессии со стороны РФ.

В МИД подчеркнули, что такая позиция диссонирует с общечеловеческими ценностями, особенно учитывая опыт войны на Балканах.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и ее народ оказали Хорватии во время ее борьбы за независимость.

При этом в Киеве выразили уверенность, что эта неблагодарность – личная черта Милановича и она не распространяется на хорватский народ, с которым украинцев объединяет дружба и взаимное уважение.

Кроме того, в МИД добавили, что заявления хорватского президента ретранслируют нарративы российской пропаганды и не отвечают официальной позиции Загреба, который неоднократно высказывался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мало того, такие высказывания наносят ущерб не только двусторонним отношениям, но и подрывают единство Европейского Союза и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

Внешнеполитическое ведомство потребовало публично опровергнуть оскорбительные слова Милановича, а также гарантий неповторения их в будущем.