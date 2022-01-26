Це образа всього народу: посла Хорватії викликали до МЗС України

Посла Хорватії Аніцу Джаміч було викликано до міністерства закордонних справ України після заяв президента країни Зорана Мілановича.

Раніше Міланович назвав Україну найкорумпованішою країною Європи, події Революції Гідності – державним переворотом, а також заявив, що нашій країні не місце у Північноатлантичному альянсі.

Джаміч було висловлено позицію щодо категоричної неприйнятності подібних заяв, оскільки твердження президента Хорватії щодо подій Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали життя заради європейського майбутнього України.

Крім того, офіційний Київ також глибоко розчарований висловлюваннями хорватського лідера щодо можливості вступу України до НАТО та недоречності допомоги українській державі на тлі агресії з боку РФ.

У МЗС наголосили, що така позиція дисонує із загальнолюдськими цінностями, особливо з огляду на досвід війни на Балканах.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що хорватський президент продемонстрував зневажливе ставлення та невдячність за допомогу, яку Україна та її народ надали Хорватії під час її боротьби за незалежність.

При цьому у Києві висловили впевненість, що ця невдячність – особиста риса Мілановича і вона не поширюється на хорватський народ, з яким українців поєднує дружба та взаємна повага.

Крім того, у МЗС додали, що заяви хорватського президента ретранслюють наративи російської пропаганди та не відповідають офіційній позиції Загреба, який неодноразово висловлювався на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Більш того, такі висловлювання завдають шкоди не лише двостороннім відносинам, а й підривають єдність Європейського Союзу та НАТО в умовах нинішніх загроз безпеці в Європі.

Зовнішньополітичне відомство вимагає публічно спростувати образливі слова Мілановича, а також гарантій неповторення їх у майбутньому.