В среду, 26 января, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты об электронном билете в городском транспорте и попытается переименовать ряд населенных пунктов.

Заседание украинского парламента начнется в 10.00 с регистрации и выступлений нардепов.

Далее в повестке дня – правительственный законопроект № 5705 (и альтернативный ему № 5705-1) о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (речь идет об автобусе, трамвае, троллейбусе).

Кабинет министров предлагает внести изменения в законодательство, чтобы электронный билет функционировал в транспорте наравне с бумажным билетом. Законопроекты предлагается рассмотреть в первом чтении.

Кроме того, нардепы могут принять в первом чтении проекты законов:

• о содействии формированию ответственного родительства (№ 3667);

• о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля (№ 5640);

• о развитии отрасли пчеловодства, охране и сохранении пчел (№ 5274).

Во втором чтении народные избранники планируют рассмотреть законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников (№ 3881).

Кроме того, в повестку дня включены еще несколько законопроектов ко второму чтению:

• об особенностях применения переговорной процедуры закупки (№ 6273);

• о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей (№ 6104);

• об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099);

• об усовершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (№ 3683);

• об общегосударственной программе Питьевая вода Украины на 2022 – 2026 годы (№ 5723).

Есть в повестке дня и несколько законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами (в частности, с Нидерландами о продлении до 1 августа 2023 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования крушения рейса МН17).

Кроме того, Верховная Рада планирует переименовать населенные пункты в Черкасской, Винницкой, Запорожской и Одесской областях.

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Фото: Верховная Рада