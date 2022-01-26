У середу, 26 січня, Верховна Рада України розгляне законопроєкти про електронний квиток у міському транспорті та спробує перейменувати низку населених пунктів.

Засідання українського парламенту розпочнеться о 10.00 із реєстрації та виступів нардепів.

Далі в порядку денному – урядовий законопроєкт № 5705 (та альтернативний до нього № 5705-1) про впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті (йдеться про автобус, трамвай, тролейбус).

Кабінет міністрів пропонує внести зміни в законодавство, щоб електронний квиток функціонував у транспорті нарівні з паперовим квитком. Законопроєкти пропонуються до розгляду в першому читанні.

Крім того, нардепи можуть ухвалити в першому читанні проєкти законів:

• про сприяння формуванню відповідального батьківства (№ 3667);

• про діяльність Національної лабораторії антидопінгового контролю (№ 5640);

• про розвиток галузі бджільництва, охорону та збереження бджіл (№ 5274).

У другому читанні народні обранці планують розглянути законопроєкт про збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів (№ 3881).

Крім того, до порядку денного включені ще кілька законопроєктів до другого читання:

• про особливості застосування переговорної процедури закупівлі (№ 6273);

• про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей (№ 6104);

• про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);

• про вдосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (№ 3683);

• про загальнодержавну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723).

Є в порядку денному й кілька законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами (зокрема, з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2023 року терміну дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи рейсу МН17).

Крім того, Верховна Рада планує перейменувати населені пункти в Черкаській, Вінницькій, Запорізькій та Одеській областях.

Читайте Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Фото: Верховна Рада