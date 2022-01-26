В Верховной Раде планируют отсрочить введение штрафов для ФЛП, которые до сих пор не установили регистратор расчетных операций (РРО), до конца года.

Об этом на пленарном заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что внести на рассмотрение парламентариев соответствующий законопроект предложил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

— Сегодня до конца дня будет представлен законопроект, согласно которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, которые не установили РРО, но при условии, что они их установят. Я очень надеюсь, что его поддержат в зале, – заявил Стефанчук.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты нужны всем физическим лицам-предпринимателям второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

ФЛП обязали использовать в своей деятельности либо регистраторы расчетных операций (РРО), либо программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

25 января чуть больше тысячи человек вышли на митинг SaveФЛП под Верховной Радой. Они требовали, чтобы парламент принял законопроект №5866-1, который направлен на защиту упрощенной системы налогообложения.