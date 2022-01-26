У Верховній Раді планують відтермінувати запровадження штрафів для ФОПів, які досі не встановили реєстратор розрахункових операцій (РРО), до кінця року.

Про це під час пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що внести на розгляд парламентарів відповідний законопроєкт запропонував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Сьогодні до кінця дня буде поданий законопроєкт, згідно з яким до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, але за умови, що вони їх встановлять. Я дуже сподіваюсь, що його підтримають в залі, – заявив Стефанчук.

З 1 січня 2022 року касові апарати потрібні всім фізичним особам-підприємцям другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

ФОПів зобов’язали використовувати у своїй діяльності або реєстратори розрахункових операцій (РРО), або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

25 січня трохи більше тисячі людей вийшли на мітинг SaveФОП під Верховною Радою. Вони вимагали, щоб парламент ухвалив законопроєкт №5866-1, який спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.