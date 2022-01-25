Сегодня, 25 января, под стенами парламента собралось чуть больше тысячи человек на митинг SaveФЛП. Об этом сообщает журналист Фактов ICTV.

Среди требований митингующих – принятие Верховной Радой законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения.

Під Радою знову протестують ФОПи. Там зібрались близько 1000-1500 людей. Вулиця Грушевського перекрита pic.twitter.com/BeBztjOWty — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 25, 2022

Участники акции перекрыли улицу Грушевского до улицы Шелковичной, поэтому проезд на этом участке пока невозможен.

Участники акции держат в руках флаги. Сам митинг проходит спокойно.

На месте находятся полиция и нацгвардейцы, а также полиция диалога.

Напомним, что митинги ФЛП продолжаются с прошлого года.

Напомним, что в июне 2021 года в Киеве на акцию протеста под названием Похороны микробизнеса вышли физические лица-предприниматели. Люди протестовали против фискализации трех видов ФЛП.

Митингующие устроили акцию возле ТРЦ Глобус на Майдане Независимости с гробами и похоронными венками. Позже там произошли столкновения с полицией.

23 сентября ФОП вышли на митинг под Верховную Раду. Между протестующими и полицией произошла потасовка, в результате задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.