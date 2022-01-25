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Факты / Украина / Общество

Под Радой протестуют ФЛП: движение на Грушевского перекрыли

Марта Бондаренко редактор ленты Василий Сафьянюк Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
рада фоп

Сегодня, 25 января, под стенами парламента собралось чуть больше тысячи человек на митинг SaveФЛП. Об этом сообщает журналист Фактов ICTV.

Среди требований митингующих – принятие Верховной Радой законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения.

Участники акции перекрыли улицу Грушевского до улицы Шелковичной, поэтому проезд на этом участке пока невозможен.

Участники акции держат в руках флаги. Сам митинг проходит спокойно.

На месте находятся полиция и нацгвардейцы, а также полиция диалога.

Напомним, что митинги ФЛП продолжаются с прошлого года.

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Напомним, что в июне 2021 года в Киеве на акцию протеста под названием Похороны микробизнеса вышли физические лица-предприниматели. Люди протестовали против фискализации трех видов ФЛП.

Митингующие устроили акцию возле ТРЦ Глобус на Майдане Независимости с гробами и похоронными венками. Позже там произошли столкновения с полицией.

23 сентября ФОП вышли на митинг под Верховную Раду. Между протестующими и полицией произошла потасовка, в результате задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.

Фото: Факты ICTV

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