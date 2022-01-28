Ввечері 27 січня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Серед головних тем – деескалація ситуації на кордонах України, війська допомога Америки та можливості фінансової підтримки України, повідомив Зеленський у Twitter.

– Мав довгу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє, – зазначив він.

Володимир Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом Америки тривала довго. Сторони обговорили військову допомогу та можливості для фінансової підтримки України.

– Подякував за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України, – підсумував глава держави.

Переговори Зеленського та Байдена

Це була вже друга розмова президентів України та США у 2022 році та третя за два місяці. Попередні переговори Зеленського та Байдена відбулися в ніч з 2 на 3 січня.

Тоді лідери країн говорили про збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації ситуації біля кордонів України.