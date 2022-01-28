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Факты / Украина / Политика

Цифра более оптимистичная, чем звучала в СМИ – Резников об имеющемся вооружении

Татьяна Забожко редактор ленты
олексій резніков

Количество противотанковых средств, которое сейчас есть у украинских военных, более оптимистично, чем то, о котором сообщали средства массовой информации.

Об этом 28 января во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Россия стянула на 300 танков больше, чем весной. Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных, – это и Стугна и Корсар, и Javelin, и NLOW– на порядок больше, чем число потенциальных мишеней, – заверил Алексей Резников.

Министр обороны отметил, что точную цифру полученной помощи озвучить не может, но может утверждать, что она более оптимистична, чем та, что звучала в средствах массовой информации.

Вместе с тем, глава ведомства уточнил: Минобороны наблюдает за переходом шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ, которые вошли в Средиземное и могут войти в Черное море.

– Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту, и еще лучше об этом знает авианосная группа военно-морского флота США, – подчеркнул министр.

Фото: УНИАН

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