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Цифра більш оптимістична, ніж лунала в ЗМІ – Резніков про наявне озброєння

Тетяна Забожко редакторка стрічки
олексій резніков

Кількість протитанкових засобів, яку нині мають українські військові, більш оптимістична, ніж та, про яку повідомляли засоби масової інформації.

Про це 28 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, – це і Стугна, і Корсар, і Javelin, і NLOW – на рівень більше, ніж кількість потенційних мішеней, – запевнив Олексій Резніков.

Міністр оборони зазначив, що точну цифру отриманої допомоги озвучити не може, але може стверджувати, що вона більш оптимістична ніж та, що лунала в засобах масової інформації.

Разом із тим, очільник відомства уточнив: Міноборони спостерігає за переходом шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного та можуть увійти до Чорного моря.

– Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти перебувають у них на борту, і ще краще про це знає авіаносна група військово-морського флоту США, – наголосив міністр.

Фото: УНІАН

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