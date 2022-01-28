Кількість протитанкових засобів, яку нині мають українські військові, більш оптимістична, ніж та, про яку повідомляли засоби масової інформації.

Про це 28 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, – це і Стугна, і Корсар, і Javelin, і NLOW – на рівень більше, ніж кількість потенційних мішеней, – запевнив Олексій Резніков.

Міністр оборони зазначив, що точну цифру отриманої допомоги озвучити не може, але може стверджувати, що вона більш оптимістична ніж та, що лунала в засобах масової інформації.

Разом із тим, очільник відомства уточнив: Міноборони спостерігає за переходом шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного та можуть увійти до Чорного моря.