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Факты / Украина / Политика

Украина – не Титаник, чтобы с нее убегать: Зеленский об эвакуации дипломатов

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой выезд иностранных дипломатов из Украины.

Об этом он заявил в ходе общения с иностранными журналистами.

– Считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не могу говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины, – подчеркнул глава государства.

По его мнению, иностранные дипломаты должны остаться в Украине.

Президент привел пример Греции, дипломаты которой работают вблизи линии столкновения в Мариуполе.

– Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, а мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник. Украина идет вперед! – отметил Зеленский.

Несколько дней назад из-за угрозы вторжения РФ Госдеп США разрешил эвакуировать из Украины часть своих дипломатов с их семьями.

Аналогичные решения анонсировали также Великобритания, Австралия и Германия.

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Фото: Офис президента

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