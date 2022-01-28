Україна – не Титанік, щоб з неї тікати: Зеленський про евакуацію дипломатів

Президент Володимир Зеленський вважає помилкою виїзд іноземних дипломатів з України.
Про це він заявив під час спілкування з іноземними журналістами.
– Вважаю, що це помилка. Я відверто про це кажу. Я не можу права говорити, що це помилка урядів поважних країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України, – наголосив глава держави.
На його думку, іноземні дипломати повинні залишитися в Україні.
Президент навів приклад Греції, дипломати якої працюють біля лінії зіткнення у Маріуполі.
– Я вважаю, що посольські працівники та дипломати мають бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, а ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік. Україна йде вперед! – наголосив Зеленський.