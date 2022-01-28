Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Україна – не Титанік, щоб з неї тікати: Зеленський про евакуацію дипломатів

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає помилкою виїзд іноземних дипломатів з України.

Про це він заявив під час спілкування з іноземними журналістами.

– Вважаю, що це помилка. Я відверто про це кажу. Я не можу права говорити, що це помилка урядів поважних країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України, – наголосив глава держави.

На його думку, іноземні дипломати повинні залишитися в Україні.

Президент навів приклад Греції, дипломати якої працюють біля лінії зіткнення у Маріуполі.

– Я вважаю, що посольські працівники та дипломати мають бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, а ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік. Україна йде вперед! – наголосив Зеленський.

Читайте
Штучна паніка чи реальна загроза: чому дипломати їдуть з України та що може змінитися

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка