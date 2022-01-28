Україна – не Титанік, щоб з неї тікати: Зеленський про евакуацію дипломатів

Президент Володимир Зеленський вважає помилкою виїзд іноземних дипломатів з України.

Про це він заявив під час спілкування з іноземними журналістами.

– Вважаю, що це помилка. Я відверто про це кажу. Я не можу права говорити, що це помилка урядів поважних країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України, – наголосив глава держави.

На його думку, іноземні дипломати повинні залишитися в Україні.

Президент навів приклад Греції, дипломати якої працюють біля лінії зіткнення у Маріуполі.