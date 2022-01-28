Венгрия будет транспортировать газ в Украину — Шмыгаль

Оператор газотранспортной системы Украины договорился о транспортировке газа из Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в парламенте.

Он заверил, что у Украины есть достаточный запас ресурсов, чтобы пройти этот отопительный сезон без проблем. По его словам, сейчас атомные электростанции работают на полную мощность. Кроме того, Украина увеличила добычу собственного угля.

– За 25 дней января этого года потребление электроэнергии превышает потребление за аналогичный период прошлого года на 5%. Основную нагрузку в этом сезоне несет атомная генерация. Сейчас работает 14 блоков атомных электростанций. 26 января был введен в эксплуатацию 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС, а также четвертый энергоблок Запорожской АЭС, — добавил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, энергетическая система Украины работает стабильно, все потребители снабжены электроэнергией. Никакие веерные отключения в 2022 году не предусматриваются.

Премьер напомнил, что с ноября 2021 года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем. Сейчас продолжаются переговоры об увеличении поставок на февраль и март.

Накануне Денис Шмыгаль также сообщил, что в 2022 году Украина увеличит добычу газа. Ожидается, что с апреля должен начаться естественный профицит добычи газа.

Страна начнет регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон с как минимум 20 млрд кубов газа.