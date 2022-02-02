Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Важный инструмент в противостоянии России: политолог о новом альянсе Украины, Польши и Британии

Марта Бондаренко редактор ленты Владимир Фесенко
Важный инструмент в противостоянии России: политолог о новом альянсе Украины, Польши и Британии

Трехсторонний альянс между Украиной, Польшей и Великобританией – это одно из стратегических направлений внешней политики Украины. Так считает политолог Владимир Фесенко.

В прошлом году был принят важный документ — Стратегия внешней политики Украины. В нем прописаны цели, задачи, инструменты, то каким образом Украина должна осуществлять внешнюю политику.

В этом документе также прописано создание региональных партнерских союзов.

– Такие союзы уже создавались в прошлом году. Например, Ассоциированное трио – Украина, Грузия, Молдова – это те страны, которые стремятся к членству в Евросоюзе. Еще один пример – Люблинский треугольник. Польша, Литва и Украина тесно взаимодействуют, в частности, в противостоянии российской агрессии, — отметил Владимир Фесенко, подчеркнув, что это важно для продвижения украинских интересов в ЕС и НАТО.

Что касается нового политического альянса, то, по словам политолога, в январе 2022 года впервые об этом сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

– А вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это была наша инициатива – украинская. Что именно Украина предложила такой формат, – сказал Владимир Фесенко.

Почему для нас важен такой трехсторонний альянс?

По словам политолога, Великобритания является одним из самых влиятельных государств в НАТО и ближайшим союзником США еще со времен Второй мировой войны. Кроме того, сейчас очень активно развивается партнерство англо-саксонских стран: США, Великобритания, Канада, Австралия.

Поскольку некоторые члены НАТО пока не готовы давать Киеву согласие на вступление в Североатлантический альянс, то для Украины очень важно укреплять связи с самыми влиятельными членами НАТО, отмечает политолог Фесенко.

Читайте
Более 60% украинцев поддерживают создание альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой

Что касается Польши, то она является одной из влиятельнейших стран Евросоюза: и по масштабам, и по уровню влияния, ее представители были среди руководителей ЕС (Дональд Туск – бывший глава Европейского совета – Ред.).

По словам политолога, именно союзнические отношения с такими странами позволят Украине без членства в ЕС и НАТО реализовывать свои внешние интересы.

– Этот союз уже сейчас позволит нам развивать военно-техническое сотрудничество. Особенно в противостоянии с Россией… Великобритания и Польша среди тех стран, которые уже оказывают Украине помощь, в частности, поставляют оружие. К примеру, за последний месяц мы уже неоднократно видели поставки оружия из Польши и Британии. Это то, что мы получаем в рамках этого нового регионального альянса, – подчеркивает Владимир Фесенко.

Интересы Польши и Великобритании в альянсе

Польша тоже пытается усилить свой потенциал в противостоянии российской агрессии.

— Поляки очень хорошо понимают, что если Россия пойдет большой войной на Украину, то следующей станет Польша. У нас с Польшей есть общий интерес противостоять российской агрессии, – говорит политолог.

Однако у Варшавы есть лидерские амбиции, она стремится быть региональным лидером. Поэтому для нее подобный трехсторонний альянс означает усиление собственного потенциала.

Читайте
Объединение стран с общими принципами: Кулеба о новом альянсе Украины, Польши и Британии

Великобритания после ухода из Евросоюза стремится восстановить свой статус “великого государства”. Страна проводит очень активную самостоятельную внешнюю политику. И для Украины очень выгодно, что эта политика направлена ​​на противостояние влиянию России.

После brexit Великобритания и Украина подписали важный договор, в котором прописано сотрудничество в оборонной сфере. Следует отметить, что Великобритания принадлежит к странам с очень большим военным потенциалом.

– Это известный производитель оружия. И эта страна искренне готова нам помогать, – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, трехсторонний альянс Украина-Польша-Великобритания является одним из важных международных инструментов в противостоянии российской агрессии.

Такое сотрудничество позволит Украине скоординировать международную помощь в противостоянии России. Польша и Британия уже помогают Киеву, а в рамках такого альянса эта помощь будет больше, подытожил политолог Владимир Фесенко.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка