Трехсторонний альянс между Украиной, Польшей и Великобританией – это одно из стратегических направлений внешней политики Украины. Так считает политолог Владимир Фесенко.

В прошлом году был принят важный документ — Стратегия внешней политики Украины. В нем прописаны цели, задачи, инструменты, то каким образом Украина должна осуществлять внешнюю политику.

В этом документе также прописано создание региональных партнерских союзов.

– Такие союзы уже создавались в прошлом году. Например, Ассоциированное трио – Украина, Грузия, Молдова – это те страны, которые стремятся к членству в Евросоюзе. Еще один пример – Люблинский треугольник. Польша, Литва и Украина тесно взаимодействуют, в частности, в противостоянии российской агрессии, — отметил Владимир Фесенко, подчеркнув, что это важно для продвижения украинских интересов в ЕС и НАТО.

Что касается нового политического альянса, то, по словам политолога, в январе 2022 года впервые об этом сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

– А вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это была наша инициатива – украинская. Что именно Украина предложила такой формат, – сказал Владимир Фесенко.

Почему для нас важен такой трехсторонний альянс?

По словам политолога, Великобритания является одним из самых влиятельных государств в НАТО и ближайшим союзником США еще со времен Второй мировой войны. Кроме того, сейчас очень активно развивается партнерство англо-саксонских стран: США, Великобритания, Канада, Австралия.

Поскольку некоторые члены НАТО пока не готовы давать Киеву согласие на вступление в Североатлантический альянс, то для Украины очень важно укреплять связи с самыми влиятельными членами НАТО, отмечает политолог Фесенко.

Что касается Польши, то она является одной из влиятельнейших стран Евросоюза: и по масштабам, и по уровню влияния, ее представители были среди руководителей ЕС (Дональд Туск – бывший глава Европейского совета – Ред.).

По словам политолога, именно союзнические отношения с такими странами позволят Украине без членства в ЕС и НАТО реализовывать свои внешние интересы.

– Этот союз уже сейчас позволит нам развивать военно-техническое сотрудничество. Особенно в противостоянии с Россией… Великобритания и Польша среди тех стран, которые уже оказывают Украине помощь, в частности, поставляют оружие. К примеру, за последний месяц мы уже неоднократно видели поставки оружия из Польши и Британии. Это то, что мы получаем в рамках этого нового регионального альянса, – подчеркивает Владимир Фесенко.

Интересы Польши и Великобритании в альянсе

Польша тоже пытается усилить свой потенциал в противостоянии российской агрессии.

— Поляки очень хорошо понимают, что если Россия пойдет большой войной на Украину, то следующей станет Польша. У нас с Польшей есть общий интерес противостоять российской агрессии, – говорит политолог.

Однако у Варшавы есть лидерские амбиции, она стремится быть региональным лидером. Поэтому для нее подобный трехсторонний альянс означает усиление собственного потенциала.

Великобритания после ухода из Евросоюза стремится восстановить свой статус “великого государства”. Страна проводит очень активную самостоятельную внешнюю политику. И для Украины очень выгодно, что эта политика направлена ​​на противостояние влиянию России.

После brexit Великобритания и Украина подписали важный договор, в котором прописано сотрудничество в оборонной сфере. Следует отметить, что Великобритания принадлежит к странам с очень большим военным потенциалом.

– Это известный производитель оружия. И эта страна искренне готова нам помогать, – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, трехсторонний альянс Украина-Польша-Великобритания является одним из важных международных инструментов в противостоянии российской агрессии.

Такое сотрудничество позволит Украине скоординировать международную помощь в противостоянии России. Польша и Британия уже помогают Киеву, а в рамках такого альянса эта помощь будет больше, подытожил политолог Владимир Фесенко.