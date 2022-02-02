Тристоронній альянс між Україною, Польщею та Великою Британією – це один зі стратегічних напрямів зовнішньої політики України. Так вважає політолог Володимир Фесенко.

Минулого року ухвалили важливий документ – Стратегію зовнішньої політики України. У ньому прописані цілі, завдання, інструменти, те, яким чином Україна має здійснювати зовнішню політику.

У цьому документі також прописано створення регіональних партнерських союзів.

– Такі союзи вже створювалися минулого року. Наприклад, Асоційоване тріо – Україна, Грузія, Молдова – це ті країни, які прагнуть членства у Євросоюзі. Ще один приклад – Люблінський трикутник. Польща, Литва і Україна тісно взаємодіють, зокрема, у протистоянні російській агресії, – зазначив Володимир Фесенко, наголосивши, що це важливо для просування українських інтересів в ЄС і НАТО.

Щодо нового політичного альянсу, то, за словами політолога, у січні 2022 року вперше про це повідомила очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

– А вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це була наша ініціатива – українська. Що саме Україна запропонувала такий формат, – сказав Володимир Фесенко.

Чому для нас важливий такий тристоронній альянс?

За словами політолога, Велика Британія – є однією із найвпливовіших держав у НАТО і найближчим союзником США ще з часів Другої світової війни. Крім того, зараз дуже активно розвивається партнерство англо-саксонських країн: США, Велика Британія, Канада, Австралія.

Через те, що деякі члени НАТО поки що не готові давати Києву згоду на вступ до Північноатлантичного альянсу, то для України дуже важливо зміцнювати зв’язки із найвпливовішими членами НАТО, зазначає Володимир Фесенко.

Стосовно Польщі, то вона є однією із найвпливовіших країн Євросоюзу: і за масштабами, і за рівнем впливу, її представники були серед керівників ЄС (Дональд Туск – колишній голова Європейської ради – Ред.).

За словами політолога, саме союзницькі відносини з такими країнами дадуть змогу Україні без членства в ЄС і НАТО реалізовувати свої зовнішні інтереси.

– Цей союз вже зараз дасть нам змогу розвивати військово-технічну співпрацю. Особливо у протистоянні з Росією… Велика Британія і Польща є серед тих країн, які вже надають Україні допомогу, зокрема, зброю. Наприклад, за останній місяць ми вже неодноразово бачили постачання зброї з Польщі та Британії. Це те, що ми отримуємо в рамках цього нового регіонального альянсу, – наголошує Володимир Фесенко.

Інтереси Польщі та Великої Британії у цьому альянсі

Польща теж намагається посилити свій потенціал у протистоянні російській агресії.

– Поляки дуже добре розуміють, що, якщо Росія піде великою війною на Україну, то наступною стане Польща. У нас із Польщею є спільний інтерес протистояти російській агресії, – говорить політолог.

Проте у Варшави є лідерські амбіції, вона прагне бути регіональним лідером. Тому для неї такий тристоронній альянс означає посилення власного потенціалу.

Велика Британія після виходу із Євросоюзу прагне відновити свій статус “великої держави”. Країна проводить дуже активну самостійну зовнішню політику. І для України дуже вигідно, що ця політика спрямована на протистояння впливу Росії.

Раніше, після brexit, Велика Британія й Україна уклали важливий договір, у якому, зокрема, і прописана співпраця у оборонній сфері. Варто зазначити, що Британія належить до країн із дуже великим військовим потенціалом.

– Це відомий виробник зброї. І ця країна щиро готова нам допомагати, – наголошує Володимир Фесенко.

За його словами, тристоронній альянс Україна-Польща-Велика Британія – є одним із важливих міжнародних інструментів у протистоянні російській агресії.

Таке співробітництво дасть змогу Україні скоординувати міжнародну допомогу у протистоянні Росії. Польща та Британія вже допомагають Києву, а в рамках такого альянсу ця допомога буде більшою, зазначає політолог Володимир Фесенко.