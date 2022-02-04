Нападение со стороны Беларуси в настоящее время маловероятно. Концентрация войск России на учениях в Беларуси – недостаточна для вторжения в Украину.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Припяти, где состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел.

По мнению министра, сегодня наблюдается недостаточная концентрация российских войск для учений в Беларуси, чтобы проводили любую наступательную операцию.

– Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Внимательно следим за учениями, которые начались в Беларуси, изучаем данные от разведки и открытых источников, — отметил он.

По его словам, Украина имеет прямой контакт со стратегическими партнерами из США, Великобритании, стран НАТО. Данные разведки по российским войскам в Беларуси полностью совпадают.

Учения в Беларуси будут продолжаться до 20 февраля в два этапа. Во время первого создадут группировки войск, организуют охрану и оборону важных инфраструктурных объектов.

В рамках второго этапа планируют провести учения по отражению внешнего нападения, противодействию терроризму, охране государственной границы и другому.