Российские войска, которые сейчас прибывают в Беларусь на учения, по своему составу больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.

Такую характеристику войскам РФ предоставил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января.

– Сейчас российские войска представляют большую угрозу для Минска, чем для Украины, – убежден Алексей Резников.

Также Алексей Резников отметил, что вместе с коллегами из МВД, пограничниками и СБУ внимательно наблюдают за северным направлением.

– На сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз, – заверил министр.

Кроме того, министр обороны заверил, что не существует никаких угроз и Беларуси со стороны Украины.

– Это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. И любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали, – добавил глава ведомства.

Напомним, что 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабные военные учения совместно с Российской Федерацией в феврале 2022 года.

Провести их должны на западных рубежах и на южном фланге страны, то есть вблизи границ Украины и стран Евросоюза.

Поэтому украинские военные предполагают, что потенциальной датой начала вторжения РФ в Украину может стать 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения на границе, а также зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.