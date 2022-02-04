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Факти / Україна / Політика

Концентрація військ Росії у Білорусі є недостатньою для наступу – очільник Міноборони

Юля Захарченко редакторка стрічки
олексій резніков

Напад зі сторони Білорусі наразі малоймовірний. Концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі – недостатня для вторгнення в Україну.

Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков на брифінгу в Прип’яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

На думку міністра, сьогодні спостерігається недостатня концентрація російських військ для навчань в Білорусі, щоб проводили будь-яку наступальну операцію.

– Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися у Білорусі, вивчаємо дані від розвідки та з відкритих джерел, – зазначив він.

За його словами, Україна має прямий контакт зі стратегічними партнерами з США, Великої Британії, країн НАТО. Дані розвідки щодо російських військ у Білорусі повністю збігаються.

Навчання у Білорусі триватимуть до 20 лютого у два етапи. Під час першого створять угруповання військ, організують охорону та оборону важливих інфраструктурних об’єктів.

У межах другого етапу планують провести навчання щодо відсічі зовнішнього нападу, протидії тероризму, охорони державного кордону та інше.

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Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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