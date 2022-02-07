Представники країн Нормандської четвірки ведуть переговори, щоб після лютневої зустрічі радників глав держав нормандського формату у Берліні було призначено ще одну зустріч.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресбрифінгу зі своєї німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

Міністр заявив, що зустріч радників у Парижі була дуже непростою, як і підготовка до переговорів сторін у столиці Німеччини.

– Ми працюємо над тим, щоб як мінімум після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, була запланована ще одна зустріч. Це означатиме, що Росія залишиться на дипломатичному треку, це дуже важливо саме по собі, – заявив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України вважає, що найкращим результатом зустрічі буде відновлення роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Міністр наголосив, що чутки про капітуляцію України, що розповсюджуються в українському інфопросторі та нагнітають атмосферу – не відповідають дійсності.

– Ні на які переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції або завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком із цього правила, – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці січня у Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Вони обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Результатом зустрічі стало спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Радники домовилися продовжити переговори у Берліні. Орієнтовна дата зустрічі – 9 лютого.

3 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що спільними зусиллями країни-учасники нормандського формату змогли відродити цей майданчик для переговорів.