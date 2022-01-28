Для стабилизации экономики нам нужно $4-5 млрд – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что для стабилизации экономики Украины необходимо около $4-5 млрд.

– На меньшую цифру я и не рассчитываю. Так сумма нам очень нужна. Но вопрос даже не в сумме, а в том, что верят в устойчивость экономики Украины и потому подают соответствующие сигналы, – заявил глава государства во время встречи с представителями иностранных СМИ.

Зеленский отметил, что вопрос не в заимствованиях – вопрос в финансовых гарантиях, в очень правильных сигналах.