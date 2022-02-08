Президент України Володимр Зеленський за підсумками переговорів з Еммануелем Макроном подякував Франції за виділення Києву €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

– Для нас важлива економічна підтримка. Такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні, – наголосив глава держави.

За його словами, це допоможе Україні стабілізувати економіку.

Макрон своєю чергою наголосив, що ця допомога стане запорукою стабільності та безпеки України.

Тобто, окрім €1,2 млрд від Єврокомісії, Україна додатково отримає від Франції ще €1,2 млрд.

1 лютого Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу.

ЄС також планує виділення Києві звичайної макрофінасової допомоги після виплати екстреного пакета у розмірі €1,2 млрд. Це може відбутися влітку або восени 2022 року.