Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за неуважение судьи Высшего антикоррупционного суда могут привлечь нарушителей к административной ответственности.

За соответствующий законопроект №5490 от 13 мая 2021 года нардепы проголосовали 25 января. Теперь за неуважение к судьям ВАКС правонарушителей могут штрафовать на сумму от 850 до 2,5 тыс. грн.

После принятия законопроекта судьи высших специализированных судов имеют полномочия реагировать на соответствующие нарушения.

Среди проявлений неуважения к суду — злостное уклонение от прибытия в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или непокорения указанных лиц.

Кроме того, речь идет о нарушении порядка во время судебного заседания и любых действиях, свидетельствующих о явном пренебрежении судом или установленными правилами.

Ранее судьи высших специализированных судов могли реагировать на неуважение и нарушение порядка судебного заседания, однако они не имели полномочий привлекать правонарушителей к административной ответственности. В пояснительной записке говорится, что уважение к суду является одним из условий надлежащего функционирования правового государства.