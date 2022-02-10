Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Відтепер за неповагу судді Вищого антикорупційного суду можуть притягнути порушників до адміністративної відповідальності.

За відповідний законопроєкт №5490 від 13 травня 2021 року нардепи проголосували 25 січня. Відтепер за неповагу до суддів ВАКС правопорушників можуть штрафувати на суму від 850 до 2,5 тис. грн.

Після ухвалення законопроекту судді вищих спеціалізованих судів мають всі повноваження для реагування на відповідні порушення.

Серед проявів неповаги до суду – це злісне ухилення від прибуття до суду свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення зазначених осіб.

Крім того, йдеться про порушення порядку під час судового засідання та будь-які дії, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених правил.

Раніше судді вищих спеціалізованих судів могли реагувати на неповагу та порушення порядку судового засідання, однак вони не мали повноваження притягувати правопорушників до адміністративної відповідальності. В пояснювальній записці йдеться, що повага до суду є однією з умов належного функціонування правової держави.