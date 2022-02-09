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Факты / Украина / Политика

Найдем возможность ответить: Кулеба об инциденте с украинским флагом в парламенте Словакии

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

Киев ожидает извинений от словацкого депутата Андрея Медвецкого, который облил флаг Украины водой во время заседания парламента.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр, в частности, рассказал о контексте этого инцидента. По его словам, в тот момент парламент Словакии должен был рассматривать ратификацию соглашения с США об использовании словацкой военной инфраструктуры. Это был типичный договор (Вашингтон имеет схожие соглашения со всеми странами НАТО).

Этот документ послужил причиной серьезного противостояния в Словакии между коалицией и оппозицией. И именно оппозиция, представителем которой является Андрей Медвецкий, пыталась сорвать ратификацию, в результате чего пострадал украинский флаг.

– Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав этот факт, немедленно поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинений от того человека, который это сделал, — подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что пока не получал информацию, что депутат Медвецкий принес извинения. По словам Кулебы, если этого так и не произойдет, Киев найдет возможность дать достойный ответ.

– Мы такие вещи не забываем, никто пренебрежительно не будет относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, но мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не извинится, — заявил Кулеба.

В то же время, глава МИД заверил, что на отношения между Украиной и Словакией этот инцидент не повлияет.

Как известно, накануне в парламенте Словакии произошел спор при обсуждении оборонного соглашения с США. В какой-то момент два депутата развернули перед трибуной флаг Украины. В то же время, депутат Андрей Медвецкий схватил бутылку с водой и облил сначала своего оппонента, а затем вылил воду на украинский флаг и пытался его вырвать из рук.

Впоследствии министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поступок депутата.

Источник: МИД

Фото: УНИАН

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