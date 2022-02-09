Киев ожидает извинений от словацкого депутата Андрея Медвецкого, который облил флаг Украины водой во время заседания парламента.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр, в частности, рассказал о контексте этого инцидента. По его словам, в тот момент парламент Словакии должен был рассматривать ратификацию соглашения с США об использовании словацкой военной инфраструктуры. Это был типичный договор (Вашингтон имеет схожие соглашения со всеми странами НАТО).

Этот документ послужил причиной серьезного противостояния в Словакии между коалицией и оппозицией. И именно оппозиция, представителем которой является Андрей Медвецкий, пыталась сорвать ратификацию, в результате чего пострадал украинский флаг.

– Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав этот факт, немедленно поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинений от того человека, который это сделал, — подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что пока не получал информацию, что депутат Медвецкий принес извинения. По словам Кулебы, если этого так и не произойдет, Киев найдет возможность дать достойный ответ.

– Мы такие вещи не забываем, никто пренебрежительно не будет относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, но мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не извинится, — заявил Кулеба.

В то же время, глава МИД заверил, что на отношения между Украиной и Словакией этот инцидент не повлияет.

Как известно, накануне в парламенте Словакии произошел спор при обсуждении оборонного соглашения с США. В какой-то момент два депутата развернули перед трибуной флаг Украины. В то же время, депутат Андрей Медвецкий схватил бутылку с водой и облил сначала своего оппонента, а затем вылил воду на украинский флаг и пытался его вырвать из рук.

Впоследствии министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поступок депутата.