Київ чекає на вибачення від словацького депутата Андрея Медвецького, який облив прапор України водою під час засідання парламенту.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр, зокрема, розповів про контекст цього інциденту. За його словами, в той момент парламент Словаччини мав розглядати ратифікацію угоди з США щодо використання словацької військової інфраструктури. Це був типовий договір (Вашингтон має подібні угоди з усіма країнами НАТО).

Цей документ став причиною серйозного протистояння в Словаччині між коаліцією та опозицією. Й саме опозиція, представником якої є Андрей Медвецький, намагалася зірвати ратифікацію, внаслідок чого постраждав український прапор.

– Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, негайно доручив посольству України в Словаччині висловити протест, як це робиться в таких випадках, і вимагати вибачень від тієї людини, яка це зробила, – наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що поки що не отримував інформації, що депутат Медвецький вибачився. За словами Кулеби, якщо цього так і не станеться, Київ знайде нагоду дати гідну відповідь.

– Ми такі речі не забуваємо, ніхто зневажливо не ставитиметься до України та до української державної символіки. І хоча ми люди не злопам’ятні, але ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. Ми знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не вибачиться, – заявив Кулеба.

Водночас глава МЗС запевнив, що на відносини між Україною та Словаччиною цей інцидент не вплине.

Як відомо, напередодні в парламенті Словаччини сталася суперечка під час обговорення оборонної угоди зі США. В якийсь момент двоє депутатів розгорнули перед трибуною прапор України. Водночас депутат Андрей Медвецький схопив пляшку з водою та облив спочатку свого опонента, а потім вилив воду на український прапор та намагався його вирвати з рук.

Згодом міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за вчинок депутата.