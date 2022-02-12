Раду готовы перевести на непрерывный режим работы в случае необходимости – Стефанчук

Верховную Раду готовы перевести на непрерывный режим работы, если возникнет такая необходимость. За такой формат высказался председатель парламента Руслан Стефанчук.

Так, Стефанчук сегодня встретился с представителями фракций и групп и заверил их, что Рада едина в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также прокомментировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады 12 февраля.

– Мы получили информацию от Кабинета министров, от силовиков. По состоянию на сейчас неотложности проведения внеочередного заседания нет, но если она возникнет, мы готовы работать 24/7, чтобы принять необходимые для государства решения, – сказал председатель.

Какие первоочередные вопросы планируют поднимать

Стефанчук сообщил, что одним из первоочередных вопросов будет дофинансирование отдельных нюансов по обороне Украины, вопрос по теробороне и формированию подразделений, а также – вопрос медицинского обеспечения по противодействию коронавирусной инфекции.

– Самое важное – спокойно и целенаправленно пройти следующую неделю. Верховная Рада должна быть готова к любому развитию событий. И главное, я призываю не поддаваться панике, ведь у Верховной Рады есть сценарии на все варианты развития событий. Но в первую очередь мы надеемся на нашу дипломатическую службу, – сказал Руслан Стефанчук.

Когда следующее заседание Рады

Тем временем глава политпартии Голос Кира Рудык сообщила, что следующее заседание запланировано Рады на завтра, 13 февраля.

По ее данным, парламент переходит на ежедневный режим работы.

– Готовим перечень первоочередных законопроектов для укрепления обороны и экономики и план по реакции на любые неожиданности. Требуем встречи президента с главами фракций. Необходимо обращение к обеим партиям Конгресса США о предоставлении Украине финансовых гарантий, – сказала Рудык.

Она уточнила, что такой режим работы Рады связан с тем, что необходимо “оперативно реагировать на быстрые изменения в ситуации”.

Источник: трансляция телеканала Рада