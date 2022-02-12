Раду готові перевести на безперервний режим роботи у разі потреби – Стефанчук

Верховну Раду готові перевести на безперервний режим роботи, якщо виникне така потреба. За такий формат висловився голова парламенту Руслан Стефанчук.

Так, Стефанчук сьогодні зустрівся з представниками фракцій та груп та запевнив їх, що Рада єдина у питанні суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також прокоментував проведення позачергового засідання Верховної Ради 12 лютого.

– Ми отримали інформацію від Кабінету Міністрів, від силовиків. Станом на зараз невідкладності проведення позачергового засідання немає, але якщо вона виникне, ми готові працювати 24/7, щоб ухвалити необхідні для держави рішення, – сказав голова.

Які першочергові питання планують порушувати

Стефанчук повідомив, що одним із першочергових питань буде дофінансування окремих нюансів із оборони України, питання з тероборони та формування підрозділів, а також – питання медичного забезпечення щодо протидії коронавірусній інфекції.

– Найважливіше – спокійно та цілеспрямовано пройти наступний тиждень. Верховна Рада має бути готова до будь-якого розвитку подій. І головне, я закликаю не піддаватися паніці, адже Верховна Рада має сценарії на всі варіанти розвитку подій. Але насамперед ми сподіваємось на нашу дипломатичну службу, – сказав Руслан Стефанчук.

Коли наступне засідання Ради

Тим часом голова політпартії Голос Кіра Рудик повідомила, що наступне засідання заплановане Радою на завтра, 13 лютого.

За її даними, парламент переходить на щоденний режим роботи.

– Готуємо перелік першочергових законопроектів для зміцнення оборони та економіки та план з реакції на будь-які несподіванки. Вимагаємо зустрічі президента із головами фракцій. Необхідне звернення до обох партій Конгресу США щодо надання Україні фінансових гарантій, – сказала Рудик.

Вона уточнила, що такий режим роботи Ради пов’язаний із тим, що необхідно “оперативно реагувати на швидкі зміни у ситуації”.

Джерело: трансляція телеканалу Рада