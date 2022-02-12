Заслушают СБУ, разведку и правительство: Кира Рудык анонсировала воскресное заседание Рады

12 февраля в украинском парламенте под председательством спикера Руслана Стефанчука прошло заседание руководителей всех фракций и групп.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Кира Рудык.
Она уточнила, что политики обсуждали перечень первоочередных законопроектов по укреплению обороны и экономики, а также план по реакции на вероятную агрессию РФ.
По информации Киры Рудык, следующее заседание состоится уже в воскресенье, 13 февраля.
– Завтра будет проходить закрытое заседание руководителей парламентских фракций. С нами будут говорить министр обороны, министр внутренних дел, руководство разведки и СБУ, а также руководители Нацбанка, Минфина. Ожидается присутствие премьер-министра, — написала она.
Кроме того, Кира Рудык подчеркнула, что десятки депутатов выступают за встречу с президентом Владимиром Зеленским для координации дальнейших действий.
Источник: Кира Рудык
Фото: Кира Рудык