Заслушают СБУ, разведку и правительство: Кира Рудык анонсировала воскресное заседание Рады

12 февраля в украинском парламенте под председательством спикера Руслана Стефанчука прошло заседание руководителей всех фракций и групп.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Кира Рудык.

Она уточнила, что политики обсуждали перечень первоочередных законопроектов по укреплению обороны и экономики, а также план по реакции на вероятную агрессию РФ.

По информации Киры Рудык, следующее заседание состоится уже в воскресенье, 13 февраля.

– Завтра будет проходить закрытое заседание руководителей парламентских фракций. С нами будут говорить министр обороны, министр внутренних дел, руководство разведки и СБУ, а также руководители Нацбанка, Минфина. Ожидается присутствие премьер-министра, — написала она.

Кроме того, Кира Рудык подчеркнула, что десятки депутатов выступают за встречу с президентом Владимиром Зеленским для координации дальнейших действий.

Источник: Кира Рудык

Фото: Кира Рудык