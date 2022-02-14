Украина не собирается закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации. Для такого шага на сегодняшний день нет оснований.

Об этом сообщил в комментарии журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого совещания с участием депутатов Верховной Рады.

Он отметил, что информация о якобы перекрытии воздушного пространства Украины или закрытии морских портов не соответствует действительности.

– Мы небо наше не закрываем и закрывать сегодня не собираемся. И нет для этого тех или иных оснований, – подчеркнул Данилов.

Комментируя проблемы, возникшие со страхованием рисков авиаперевозчиков, секретарь СНБО заявил, что таким образом некоторые компании перестраховываются.

– Относительно некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются, — объяснил Данилов.

Он напомнил, что вчера на срочном заседании Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн на финансовые гарантии для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Накануне появилась информация о временном прекращении покрытия военных рисков в авиастраховании в воздушном пространстве Украины. Речь идет о том, что если в результате военных действий в нашем государстве гипотетически пострадает самолет, то страховая компания отказывается покрывать этот ущерб.

Поэтому лизингодатели, которые предоставляют самолеты в пользование авиаперевозчикам, потребовали вывести воздушные суда в Евросоюз.

С такой ситуацией столкнулся украинский лоукостер SkyUp: одному из самолетов компании лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины.

А в авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщили, что отправят пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию по требованию лизингодателей.

Подробно о ситуации с авиаперевозчиками и покрытием страховых рисков – читайте в материале.