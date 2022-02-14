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Факты / Украина

Нет оснований: Данилов заявил, что Украина не планирует закрывать воздушное пространство

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Данілов

Украина не собирается закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации. Для такого шага на сегодняшний день нет оснований.

Об этом сообщил в комментарии журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого совещания с участием депутатов Верховной Рады.

Он отметил, что информация о якобы перекрытии воздушного пространства Украины или закрытии морских портов не соответствует действительности.

– Мы небо наше не закрываем и закрывать сегодня не собираемся. И нет для этого тех или иных оснований, – подчеркнул Данилов.

Комментируя проблемы, возникшие со страхованием рисков авиаперевозчиков, секретарь СНБО заявил, что таким образом некоторые компании перестраховываются.

– Относительно некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются, — объяснил Данилов.

Он напомнил, что вчера на срочном заседании Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн на финансовые гарантии для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Накануне появилась информация о временном прекращении покрытия военных рисков в авиастраховании в воздушном пространстве Украины. Речь идет о том, что если в результате военных действий в нашем государстве гипотетически пострадает самолет, то страховая компания отказывается покрывать этот ущерб.

Поэтому лизингодатели, которые предоставляют самолеты в пользование авиаперевозчикам, потребовали вывести воздушные суда в Евросоюз.

С такой ситуацией столкнулся украинский лоукостер SkyUp: одному из самолетов компании лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины.

А в авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщили, что отправят пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию по требованию лизингодателей.

Подробно о ситуации с авиаперевозчиками и покрытием страховых рисков – читайте в материале.

Фото: УНИАН

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