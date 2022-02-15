Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – на фоне возможной новой эскалации со стороны РФ обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума, заключенного 5 декабря 1994 года, который должен гарантировать Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

В частности, они требуют выполнить обязательства по предоставлению гарантий безопасности и доказать, что соглашение, подписанное более 27 лет назад, не было обманом Украины.

Полный текст обращения:

– Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого встряхивает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были названы Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания “большой четверки” (мы были благодарны, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон в Украину направлена ​​угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума.

Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее. Только устрашающие предупреждения о вторжении если не сегодня, то завтра, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения.

Только строгие предупреждения агрессору, что он заплатит какую-нибудь “цену” (которая, правда, не будет включать Северный поток-2 и SWIFT).

И это – все?

Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на подлинную защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного.

Мы тогда поверили, хотя в том же 1994 году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают.

Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово. Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться.

Если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира.

Осознайте это. Имейте силу быть ответственными и мужественными!

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994)

Леонид Кучма, президент Украины (1994-2005)

Виктор Ющенко, президент Украины (2005–2010).

Все, что нужно знать о Будапештском меморандуме (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) – документе, к которому часто апеллируют на фоне российской агрессии, войны на Донбассе и аннексии Крыма – в материале на Фактах ICTV.

Источник: Дарка Оліфер