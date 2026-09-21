Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) 21 сентября во второй раз за день обсудил продление санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 36 месяцев. Однако окончательного решения пока не приняли, хотя в ЕС надеются завершить процедуру позже в этот день.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Послы ЕС не договорились о санкциях против Путина

Евросоюз до сих пор не может согласовать продление санкций против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виктора Медведчука и Виктора Януковича.

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— Coreper во время второй за сегодня встречи не смог достичь компромисса. Дискуссии продолжаются. Возможно, решение будет принято сегодня, но пока новое заседание послов ЕС еще не назначено, – сообщил источник.

Другой собеседник не исключил, что обсуждение вопроса может продолжиться завтра, 22 сентября.

Срок действия этого санкционного режима завершается в полночь 22 сентября.

Главным спором остается требование Словакии исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Франция тоже выступает за исключение Усманова, ссылаясь на национальные интересы.

Среди возможных вариантов компромисса рассматривалось исключение Усманова и Фридмана из списков в обмен на продление санкционного режима на 36 месяцев.

Действующий санкционный режим, формирование которого Европейский Союз начал еще в 2014 году, касается физических и юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в санкционный список входят президент РФ Владимир Путин, представители российской властной верхушки, ведущие олигархи и бывший президент Украины Виктор Янукович.

14 сентября ЕС продлил действие санкционного режима в отношении нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины только на семь дней.

Причиной стало то, что Словакия и Франция продолжают требовать исключить из списка двух российских олигархов.

Источник : Європейська правда

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